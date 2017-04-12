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Александр Лукашекно подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

12.04.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее сближение и рост торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.

Подписанные документы также касаются международной деятельности, в том числе о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, общих рынков финансов и электроэнергии. Принятие перечисленных документов позволит стране отстаивать свои интересы в проблемных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашекно подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

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