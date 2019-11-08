Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию. Как сообщили 8 ноября в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко направится в Вену в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 12 ноября запланированы его переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча пройдет в узком и широком составах. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Одновременно с визитом на высшем уровне в Вене будет проходить двусторонний бизнес-форум. Его итогом станет подписание документов о развитии взаимодействия по различным направлениям.
Без внимания не останутся и политические вопросы. В Вене Президент Беларуси проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии. Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии депутатом Себастьяном Курцем.
Прорабатываются детали визита Александра Лукашенко в Австрию
Новости Беларуси. В эти дни продолжается подготовка визита главы белорусского государства в Австрию. Детали будут обнародованы позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александру Лукашенко направлено официальное приглашение от федерального президента Австрии посетить Вену в ноябре 2019 года.
В последнее время отношения между странами развивались особенно динамично. Беларусь посетили бундеспрезидент, канцлер и глава австрийского МИДа. Такие интенсивные политические и дипломатические контакты способствуют и экономическому росту. Позитивнее всегда выглядели показатели капиталовложений – Австрия традиционно один из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Но и товарооборот только за первое полугодие увеличился на 15 %.
Алоизия Вергеттер, Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в Беларуси:
Когда проходят контакты высокого уровня, это помогает открытости, коммуникации, готовности к диалогу и на рабочем оперативном уровне. В текущем году между нашими странами множество визитов разного уровня. Так что складывается очень сердечный, полезный для обеих сторон обмен на всех уровнях.
Вена благодаря своей взвешенной политике и нейтралитету играет одну из ключевых ролей на международной арене. В Австрии базируются штаб-квартиры многих международных организаций, включая ОБСЕ, МАГАТЭ и ООН.