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Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан

13.01.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Каире запланированы переговоры главы государства с Президентом Египта Абдель ФаттАхом аль-Сиси. В узком и расширенном составах стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и перспективы выхода на новый уровень взаимодействия. В центре внимания темы развития торгово-экономических связей и производственной кооперации. На повестке дня и расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере.

Запланированы также встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, Президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

Во время переговоров с лидером Судана Омаром Хасаном аль-Баширом в Хартуме будут определяться новые направления белорусско-суданских отношений и конкретные шаги по их расширению. Акцент стороны сделают на вопросах экономического характера. По итогам ожидается заключение ряда договоренностей.

Программой визита предусмотрены также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан

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