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Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину и встретится с Петром Порошенко

19.07.2017 - 16:20

Новости Беларуси. Президент Беларуси 20-21 июля совершит официальный визит в Украину, – сообщает пресс-служба главы государства. Программой визита запланированы переговоры с Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов.

Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину и встретится с Петром Порошенко

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