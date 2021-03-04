Александр Лукашенко: 2020-й, безусловно, был одним из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции
Новости Беларуси. Сегодня профессиональный праздник отмечают те, кто всегда находится на страже безопасности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 марта 104 года назад в Минске впервые была создана народная милиция. Эта дата впоследствии и стала «днем рождения» всей белорусской милиции. Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами. Убежден, что правоохранители и впредь будут делать все возможное для того, чтобы надежно защитить правовые основы государственного строя, нейтрализовать вызовы и угрозы для экономики и мирной жизни белорусов.
Александр Лукашенко также поблагодарил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел за честную, безупречную службу, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.
«Иногда выступаем в роли психолога друг для друга». История одной белорусской семьи, где все работают в милиции
Четвертое марта в семье Морозовых праздник для всех. Вот уже несколько поколений они носят форму. Глава семьи, Михаил Александрович, продолжает работать в Департаменте охраны, но уже на гражданской должности, профессии предан душой. Династия зародилась с его отца, Александра Степановича, тот сначала служил в советской армии, затем окончил Омское танковое училище. После чего вернулся в Беларусь, где продолжал свою деятельность. Сам Михаил начал знакомство с будущей профессией еще в институте.
Михаил Морозов, главный специалист отдела финансово-экономического управления Департамента охраны:
Когда были консультации, пришел к нам в институт начальник автохозяйства, на тот исторический момент МВД БССР, Шелегейко Николай Алексеевич и сказал, что нужен экономист. На тот момент я был уже женат, была прописка в Минске и остался гражданским. 7,5 лет, потом пригласили в МВД, там уже аттестовался в 1993 году, тоже 7,5 лет и потом пригласили уже в охрану в 2000 году. С 2000 года – в охране.
Жена Михаила, Жанна, человек, который близок ему не только душой, но и соратница. Будущие супруги познакомились еще в институте, на картошке, с того момента больше не расставались.
Жанна Морозова:
Я тоже закончила Белорусский политехнический институт, тоже экономист, но потом переквалифицировалась в бухгалтера. Работала сначала в разных организациях, но последние десять лет работала в Департаменте охраны, и последние 7,5 лет я работала начальником финансовой службы Московского отдела Департамента охраны г. Минска. Там закончила свою работу, сейчас уже 2,5 года на пенсии.
Жанна и Михаил воспитали двух прекрасных сыновей, которые пошли по стопам родителей и оба выбрали путь – служить закону.
Максим Морозов, старший инспектор отделения идеологической работы Минского городского управления Департамента охраны:
По стопам брата, по его советам, я тоже поступил в 2009 году в Академию МВД на факультет милиции. Эту же академию в 2014 году закончил с красным дипломом – такое небольшое достижение.
Александр Морозов, заместитель командира отдельного батальона милиции Минского городского управления Департамента охраны:
В 2007 году после окончания Академии МВД был распределен в Первомайский отдел Департамента охраны. Начинал свою службу с должности командира взвода. Служил на различных должностях в подразделениях Департамента охраны и до сих пор.
Александр со своей будущей женой, Еленой, познакомился еще в институте, на катке, благодаря общему другу. Для Елены поступление в Академию МВД было целью с восьмого класса. Она – кандидат в мастера спорта по тхэквондо. За годы, проведённые вместе, супруги сформировали главный принцип семейной жизни.
Елена Морозова, старший инспектор Фрунзенского отдела Департамента охраны г. Минска:
Терпение, понимание друг друга, ценность как семья.
Александр Морозов:
Несмотря на все тяготы службы, главное правило – нужно как можно больше времени посвящать семье, детям, совместному времяпрепровождению.
Несколько лет назад супругам пришла идея создать домашний мини-музей, посвященный периодам их службы.
Александр Морозов:
Разместили мы здесь нагрудные знаки, медали моего дедушки.
Это такой медальон – символ Департамента охраны, в центре данного символа расположена сова, в клюве у нее ключ, соответственно, безопасность имущества наших граждан, объектов всех форм собственности – это символизирует сова.
Глядя на бесчисленное количество грамот, медалей и дипломов за спортивные достижения, понимаешь, в этой семье со спортом точно на «ты».
Максим Морозов:
Медали за чемпионаты Минского городского управления Департамента охраны, чемпионаты Департамента охраны. Кроме того, мы совместно с братом принимали участие в Минском полумарафоне, он еще принимал участие в «Забеге настоящих мужчин» на 23 февраля.
Лабрадор для четы Морозовых – не просто собака, а верный друг и еще один почетный член семьи. За кусочек лакомства готов выполнить любую команду.
Елена Морозова:
Я была в декретном, было скучновато, захотелось еще взять компаньона для семьи. Конечно, мы довольно-таки долго выбирали. Но по совету кинолога взяли себе именно лабрадора-ретривера для того, чтобы она с детьми была компаньоном и у нас. Тренировкой занимались, читая в интернете какие-то статьи, также купили книгу по дрессировке лабрадоров.
Напоследок интересуемся, насколько тяжело уживаться, когда все члены семьи одной профессии. Это сближает или наоборот?
Александр Морозов:
Конечно, когда родные, близкие, члены семьи, мы все проходим службу, трудимся в одном большом коллективе, который называется Департамент охраны, – это сильно сближает.
Когда и супруга, и брат, можно обсудить любые волнующие, проблемные вопросы, иногда выступаем в роли психолога друг для друга, надо выслушать, дать правильный совет, как поступить в той или иной ситуации. Это такой наш корпоративный семейный дух, это сильно связывает.