Александр Лукашенко 22 апреля проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Какие вопросы они обсудят?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. На 22 апреля у нашего Президента запланированы переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений. В центре внимания торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров. Предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных тем и союзная.
Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы. Президенты также обменяются мнениями по тематике международной повестки дня и ситуации в регионе.
Александр Лукашенко: «Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины»
Новости Беларуси. Беларусь – Украина. Как дальше выстраивать отношения? 20 апреля Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор затронул много острых тем, ведь сегодня, очевидно, между странами не самый простой период в отношениях. И Александр Лукашенко отмечает: есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны. Но в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Президент.
Александр Лукашенко о своих украинских коллегах отзывается исключительно корректно, с каждым в свое время удалось найти общий язык, несмотря на иногда неприятные жесты с их стороны.
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Но работа Президента не про личные обиды, а про интересы народа. По крайней мере в Беларуси так. И если этим же принципом воспользуются лидеры заинтересованных государств, то есть шанс, что ситуация на юго-востоке Украины разрешится благополучно.
Александр Лукашенко, Президент Республики