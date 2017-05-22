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Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси

22.05.2017 - 13:44

Новости Беларуси. Опыт белорусских следователей заинтересовал американское ФБР. Об этом 22 мая доложил Александру Лукашенко глава Следственного комитета.

Как рассказал Иван Носкевич, следственные органы Беларуси успешно борются с так называемыми кардерами. Но нередко белорусские интернет-воры опустошают банковские карточки американцев, поэтому агенты ФБР хотят получить поддержку наших следователей в борьбе с IT-хищениями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Вы меня информировали по контактам со своими зарубежными коллегами. Я вас просил, чтобы вы не теряли отношения со Следственным комитетом России, товарищем Бастрыкиным. Очень мудрый, крепкий мужик, с которым можно работать, настоящий русский человек. У вас установились, как я понимаю, неплохие контакты с другими, в том числе и с Федеральным Бюро Расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки. С ними надо поддерживать отношения, потому что вы будете постоянно пересекаться. Интерпол. Они играют там значительную роль. И, вообще, это организация международная, с которой мы всегда должны поддерживать отношения.

Главный показатель начала 2017 года: количество заявлений и сообщений о преступлениях сократилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси

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