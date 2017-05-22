новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко 22 мая встретился с главой Администрации Президента Натальей Кочановой

22.05.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял главу Администрации Президента Наталью Кочанову. Оптимизация, дебюрократизация и раскрепощение предпринимательской инициативы. Такие задачи поставил глава государства.

Сейчас Беларусь на пути значительного улучшения делового климата. Совершенствуется законодательная база, уменьшается количество проверок, упрощается процедура регистрации бизнеса. При этом все значимые решения принимаются с учетом мнения бизнес-сообщества.

Кроме того, на встрече был поднят и «спортивный вопрос». Всего несколько дней назад стало известно, что Беларусь и Латвия получили право на совместное проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Как подчеркнет Александр Лукашенко, к 30 мая надо полностью закончить процесс переформатирования спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 22 мая встретился с главой Администрации Президента Натальей Кочановой

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Туристическую отрасль хотите развивать? Уберите страховки для иностранцев, которые они платят в аэропорту»
«Заменить саморегулированием, чтобы бизнес сам друг за другом смотрел». Нужны ли госпроверки?
«Открыть кафешку будет, вообще, легко»
Бизнес в Беларуси – как упростить условия: «Открытый разговор»
В Бресте проходит международный бизнес-форум
Для привлечение новых зарубежных партнеров и инвесторов. В Бресте проходит международный бизнес-форум
«Вполне реалистично, чтобы малый и средний бизнес составлял почти половину ВВП»
«Вполне реалистично, чтобы малый и средний бизнес составлял почти половину ВВП»
Александр Швец, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»
Александр Швец: весь бизнес относится крайне доброжелательно к усилиям по либерализации законодательства
Национальный конкурс «Предприниматель года» объявлен в Беларуси, заявки принимаются до начала лета
Национальный конкурс «Предприниматель года» объявлен в Беларуси, заявки принимаются до начала лета
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru