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Александр Лукашенко 29-31 марта совершит официальный визит в Туркменистан

28.03.2017 - 10:48

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Туркменистан. На ближайший четверг запланированы  переговоры  двух президентов в формате один на один, а также в расширенном составе. В числе тем широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Планируется также, что лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане, а в пятницу главы государств  в торжественной обстановке дадут старт работе  Гарлыкского горно-обогатительного комбината, строительство которого было недавно завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туркменистан

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