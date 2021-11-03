Лукашенко 4 ноября проведёт заседание ВГС. Какие вопросы вынесут на обсуждение?
Новости Беларуси. Президент Беларуси на правах председателя Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября проведет заседание ВГС. Оно пройдет в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии также примут участие Президент России Владимир Путин, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран, госсекретарь Союзного государства, приглашенные.
К обсуждению подготовлен широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, которые отражены в шести пунктах. Это, в частности, проект «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Вопрос значится первым пунктом в повестке заседания. В развитие определенных в проекте направлений разработан пакет союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, проект декрета, который утверждает основные направления и союзные программы, уже направлен председателю Высшего госсовета Союзного государства Президенту Александру Лукашенко. Среди тем заседания – торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Стороны также обсудят военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства и ряд других вопросов.
Итоги торгово-экономического сотрудничества и миграционная политика. Что обсудят 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства?
Новости Беларуси. Президент поделился рабочими планами на эту неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике – поездка в Могилевскую область, где глава государства примет участие в открытии кардиоцентра Могилевской областной больницы. Также запланированы совещание по Конституции, и заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
К слову, состоится оно 4 ноября в пять часов вечера в формате видеоконференции. Повестка заседания охватывает широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества. Среди них – основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на ближайшие несколько лет, итоги торгово-экономического сотрудничества за 2021 год и предыдущий, концепция миграционной политики Союзного государства и другие вопросы.
В работе ВГС примут участие Александр Лукашенко, Владимир Путин, премьер-министры обеих стран, руководители палат парламентов, а также государственный секретарь Союзного государства.