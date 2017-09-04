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Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика

04.09.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика. Главе государства руководитель ведомства доложил об оперативной обстановке, потенциальных вызовах и угрозах, которые могут затрагивать интересы национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие международного сотрудничества в области противодействия трансграничной преступности стало еще одной темой разговора. В сферу ответственности КГБ входит в том числе борьба с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной торговлей оружием. Обсуждались также вопросы защиты экономических интересов Беларуси. По итогам доклада и анализа текущей обстановки в стране Президент дал ряд конкретных поручений.

Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика

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