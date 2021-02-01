Александр Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно
Новости Беларуси. Вопросы пограничной безопасности всегда находятся под пристальным вниманием Президента. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече во Дворце Независимости подвели итоги работы пограничных служб за прошлый год. Глава государства в целом положительно оценил меры, которые принимаются по борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, трансграничной преступностью.
В 2020 году пограничники столкнулись с новыми вызовами: возле наших границ активно наращивали военную мощь иностранные государства, возросло количество различного рода провокаций. Несмотря на непростой период, продолжалась работа по совершенствованию инфраструктуры границы и приграничной территории. В рамках демаркации обозначено около 80 километров границы с Украиной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы защищаем не только Беларусь здесь, на западе, но это рубежи Союзного государства. У России на западе больше охраняемой границы нет, кроме границы Беларуси. Между Беларусью и Россией, естественно, нет границ. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы. Но вопросы с пандемией, которые навалились на нас, конечно же, усложнили нам работу на последнем метре нашей земли, особенно пограничникам и таможенникам. Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемая ситуация в том плане, что всякие мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующая.
Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить. В это время, как и было планом нашим, на 2020 год установленным, мы совершенствовали пограничные войска. Появились новые пограничные заставы, маневренные группы. В каждом пограничном отряде, группе они должны быть, для того чтобы в любой момент, короткий промежуток времени прикрыть нужный участок границы, помочь пограничным заставам. Естественно, все почувствовали, что мы немножко перенапрягли ситуацию с Вооруженными Силами. Вроде бы начали бряцать оружием. Ничего подобного, мы никогда не бряцали и бряцать не собираемся оружием. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что граница является зеркалом страны. А уровень охраны государственной границы в Беларуси один из самых высоких в мире. Таким его и нужно поддерживать.
Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 году
Новости Беларуси. 1 февраля Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2021 году, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры. Но в целом нормально.
Глава государства отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами.
Александр Лукашенко:
Дело в том, что здесь, на западе, мы защищаем не только Беларусь – это рубежи Союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы.
Президент заметил, что ситуация с пандемией «усложнила работу на последнем метре нашей земли, особенно пограничникам и таможенникам».
Александр Лукашенко:
Но ситуация была управляемой. И пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемой в том плане, что мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующая. Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить.
Как заявили в Госпогранкомитете, обстановка на белорусской границе в течение 2020 года оставалась стабильной и контролируемой, угроз пограничной безопасности не выявлено. Действующие с начала года ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей привели к снижению противоправной деятельности.
«Вместе с тем на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности, связанные с незаконной миграцией, контрабандой и попытками пересечения границы радикально настроенными лицами. Территория Беларуси по-прежнему использовалась для транзита незаконных мигрантов из неблагополучных регионов в страны Евросоюза», – отметили в ведомстве.
Органы погранслужбы вскрыли и пресекли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 лиц с признаками причастности к экстремистской деятельности. Однако в целом общее количество нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза – с 4 тыс. в 2019 году до 1,8 тыс. в 2020-м.
В числе основных задач на 2021 год в Государственном пограничном комитете назвали совершенствование инженерного и технического оборудования рубежей, а также приближение к ним мест дислокации подразделений. Продолжится активное строительство сигнализационных комплексов и установка автоматизированных постов технического наблюдения для надежного контроля охраняемых участков.
Например, созданный на пограничной заставе «Хойники» центр мониторинга позволяет дистанционно контролировать свыше 100 км границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения. В этом году его возможности возрастут в несколько раз.