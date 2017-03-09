новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с «Уралкалием», но интересы страны должны быть соблюдены на 200%

09.03.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Беларусь готова сотрудничать с «Уралкалием», но интересы страны должны быть соблюдены на 200%. Об этом 9 марта заявил глава государства во время доклада о деятельности Белорусской калийной компании.

Российская сторона уже не раз обращалась с просьбой возобновить взаимодействие по производству и продаже удобрений. Поэтому руководству наших профильных компаний было поручено проработать варианты совместной работы. Но, как отметил Александр Лукашенко, в данном случае все должно быть честно и объективно, а компромиссы нужны лишь взаимовыгодные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете эту историю, люди это помнят, кода нам пришлось пойти на очень жесткие меры в отношении бывшего руководства и собственников «Уралкалия». Поработали отдельно они и мы. Сегодня они увидели, что сложновато, трудновато работать в одиночку, тем более увидели, что мы оказались жизнестойкими. И появилось новое руководство, которое предлагает сегодня вернуться к работе вместе. Я просил вас вместе с ними проработать варианты совместной работы. Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то работать с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными и обоюдовыгодными. Все должно быть честно и объективно. Если мы вместе начнем работать, значит, мы должны договориться с ними, заключить договор и действовать. Если мы видим, что наших интересов там нет, значит, не надо на это идти. Будем работать, как работали.

В списке главных приоритетов Белорусской калийной компании был и остается взвешенный и ответственный подход к вопросу производства и продаж, гибкое реагирование на изменения спроса, а также поддержание баланса на калийном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доклад об отдельных вопросах деятельности Белорусской калийной компании

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дочернее предприятие Белорусской калийной компании открылось 17 октября в Украине
Дочернее предприятие Белорусской калийной компании открылось 17 октября в Украине
Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»
Рекорд белорусских шахтеров: 50 миллионов тонн калийной руды за год
Доля Белорусской калийной компании в мировом экспорте увеличилась
Доля Белорусской калийной компании в мировом экспорте увеличилась
Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»
Гендиректор БКК об отношениях с российской стороной: Если бы работали честно, прозрачно - была бы польза
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко о белорусской калийной отрасли: Никаких совместных компаний в Москве мы создавать не будем
Генеральная прокуратура Беларуси
Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение о выдаче Владислава Баумгертнера российской стороне
Генпрокуратура Беларуси получила из России запрос о выдаче гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера
Генпрокуратура Беларуси получила из России запрос о выдаче гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера
«Белорусская калийная компания» осваивает новые рынки сбыта
«Белорусская калийная компания» осваивает новые рынки сбыта: подписан меморандум о поставках в Китай
Все новости по теме Белорусская калийная компания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru