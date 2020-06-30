Александр Лукашенко: Беларусь и Россия абсолютно едины в стремлении защитить правду о Великой Победе
Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 30 июня на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений. Незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и, прежде всего, белорусов и россиян. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений.
Президент убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.
Александр Лукашенко:
Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении.
Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент примет участие в открытии мемориала в Ржеве
Новости Беларуси. Президент Беларуси – с рабочим визитом в России. Глава государства отправился в Ржев на открытие мемориала советскому солдату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принять участие в торжественной церемонии Александра Лукашенко пригласил президент России во время парада в Москве.
Этот совместный визит к новому месту памяти погибших воинов одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной станет закономерным продолжением празднования 75-й годовщины со дня Великой Победы.
Мемориальный комплекс, построенный на народные пожертвования, возвели за два года. Он включает в себя музей, аллею, по обе стороны которой расположены 6-метровые панели. На них высечены имена 17 181 убитого под Ржевом. Центральный объект мемориала – 25-метровая скульптура советского солдата, подол шинели которого превращается в стаю журавлей, символ павших воинов.
Ожидается также, что после церемонии Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.