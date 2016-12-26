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Александр Лукашенко: Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России

26.12.2016 - 11:00

Новости Беларуси. Беларусь скорбит по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. Жизнь 92 человек оборвалась при крушении самолета Ту-154 над Черным морем. На борту находились музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военные и известный врач Елизавета Глинка. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая 26 декабря совещание, Александр Лукашенко начал со слов о произошедшей трагедии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вчера в нашей России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала каким-то злым роком над нашим братским народом. Вы знаете, что огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции и большое несчастье – погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, журналисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий. В знак солидарности, вы в курсе дела, мной были приняты вчера решения о мероприятиях, связанных с гибелью людей. Приспущены государственные флаги на государственных зданиях в нашей стране, мы отменили все развлекательные мероприятия сегодня, проводим другие мероприятия. Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому я попрошу, чтобы правоохранительные органы посмотрели за порядком вокруг российского посольства. Сегодня, я так понимаю, в посольстве открыта Книга соболезнований. Я уверен, что наши государственные служащие и другие люди откликнутся и побывают в российском посольстве. А сегодня попросил бы вас в знак солидарности с россиянами почтить память погибших людей в результате этих трагедий минутой молчания.

Совещание у Президента

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