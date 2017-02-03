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Александр Лукашенко: Беларусь не стремится в НАТО

03.02.2017 - 13:42

Новости Беларуси. Беларусь не стремится в НАТО. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает  БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства, как я всегда говорю, нашего Отечества - Беларуси и России. Я бы хотел, чтобы этот конфликт наверху ни в коем случае не опустился до низов. Поэтому, я вас очень прошу, никогда не обижайте россиян, они к нам приезжают, отдыхают, и не бесплатно это делают. Это наши люди. Президенты приходят и уходят, а народы остаются - это главное. Рано или поздно мы все равно договоримся. А то появляется: вот якобы войска введут, оккупируют. Да бросьте вы! Никто нас не оккупирует, никто к нам войска не приведет, никакой войны не будет. Мы будем защищать себя и свою независимость, мы хотим "людзьмi звацца. 

Фото: БЕЛТА

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