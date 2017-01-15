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Александр Лукашенко: Беларусь придает огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Египтом

Александр Лукашенко встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси
Александр Лукашенко встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси
Александр Лукашенко провел переговоры с министром по делам туризма Египта Мохамедом Ехаа Рашидом
15.01.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Беларусь придает огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Египтом. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 января на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.

Страны договорились продвигать внешнеторговые интересы друг друга в своих экономических союзах. Об этом говорится в совместной декларации, которую президенты двух государств подписали по итогам переговоров.

До начала разговора лидеров во дворце «Аль-Иттихадия» состоялась церемония встречи главы белорусского государства. После исполнения гимнов двух стран и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Встреча прошла в формате «один на один» и в расширенном составе. Стороны приняли решение об углублении взаимовыгодного сотрудничества. В частности, страны согласились совместно работать над заключением Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом. Главы государств сошлись во мнении, что экономическое сотрудничество представляет собой движущую силу белорусско-египетских отношений. Поэтому стороны готовы при соблюдении рыночных правил расширить торговлю и совместно упрощать условия.

Кроме того, Египет положительно рассмотрел стремление Беларуси получить статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. По итогам переговоров стороны подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет белорусского лидера приземлился в Каирском международном аэропорту 15 января днем. Сразу по прибытии Александр Лукашенко провел краткие переговоры с министром по делам туризма Египта Мохамедом Ехаа Рашидом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вполне самодостаточные страны, можем прожить. Но для того, чтобы развиваться в нужном направлении, чтобы повысить благосостояние людей, занять их работой, нам надо сотрудничать.

Александр Лукашенко встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси

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