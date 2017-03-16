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Александр Лукашенко: Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ

16.03.2017 - 13:54

Новости Беларуси. Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом 16 марта заявил глава государства на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Кристин Муттонен в Беларуси не первый день. Накануне встречи прошли в белорусском парламенте. Стороны подписали соглашение по проведению 26-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Она пройдет в белорусской столице в июле 2017 года. Решение о проведении мероприятия в Минске было принято единогласно. По прогнозам, в Минск приедет около 7 сотен гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворец Независимости в Минске

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