Александр Лукашенко: Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая
Новости Беларуси. Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 сентября на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать Председателю Китайской Народной Республики, моему давнему другу самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время.
Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики.
Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси
Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси
Новости Беларуси. Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награжден орденом Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.
Таким образом, оценен значительный личный вклад дипломата в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и КНР.