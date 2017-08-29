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Александр Лукашенко: «Беларусь всерьез настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом»

29.08.2017 - 13:32

Новости Беларуси. 29 августа во Дворце Независимости говорили и о международном сотрудничестве. Президент Беларуси встретился с председателем Национальной ассамблеи Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, время определения совместных проектов между странами и предметного обсуждения путей их реализации сегодня можно считать завершенным. Остается воплотить задуманное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я неоднократно обращал внимание руководителей белорусских Министерств, регионов, предприятий на необходимость тщательной проработки путей активизации взаимодействия с вашей страной. При этом необходимо, чтобы наши конструктивные политические отношения отразились в конкретных результатах торгово-экономического сотрудничества. Я отмечу, что в настоящее время уровень нашего межгосударственного взаимодействия возрос. За последние полгода визиты в Хартум осуществили белорусские делегации самого высокого уровня. Они рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах энергетики, нефти и газа, природных ресурсов, геологии, сельского хозяйства, деревообработки, легкой промышленности, строительства, межбанковского сотрудничества. Это был этап определения совместных проектов и предметного обсуждения путей их реализации, который можно считать завершенным. Сейчас очень важно незамедлительно приступать к выполнению намеченных планов. Беларусь всерьез настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом в указанных сферах. Мы рассчитываем, что у руководства вашей страны аналогичный подход и эти планы получат поддержку суданских парламентариев.

Новый импульс сотрудничеству между станами предал визит Александра Лукашенко в Судан. Он состоялся в январе 2017 года. Ожидается, что конструктивные политические отношения должны отразится и на результатах торгово-экономического взаимодействия. В 2017 году товарооборот между странами составил порядка 17,5 миллионов долларов.

Александр Лукашенко: «Беларусь всерьез настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом»

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