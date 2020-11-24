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Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами

24.11.2020 - 11:11

Новости Беларуси. Беларусь очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 24 ноября на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.  

Люди в материале: Александр Лукашенко
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