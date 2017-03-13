Александр Лукашенко: В Беларуси будет дальше оказываться поддержка IT-сфере при условии ведения честного и прозрачного бизнеса

Новости Беларуси. В Беларуси будет и дальше оказываться поддержка IT-сфере. При условии ведения честного и прозрачного бизнеса. Об этом глава государства заявил 13 марта, посещая в Минске компании, работающие в области высоких технологий.

Так, одна из них занимается уникальным проектом в сфере дополненной реальности и искусственного интеллекта. Это мобильное приложение, которое дает возможность пользователям по всему миру общаться с применением графики и видеоэффектов.

Государство сегодня готово создать все условия, в том числе законодательные для развития области высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создавая что-то, он вкладывает деньги, понимая, что он вернет эти деньги и прибыль получит. Хорошо. А я должен думать, что государство получит от этого. Я должен думать о том, что получат люди, зарплата и прочее, что получит государство и, самое главное, как это толкнет вверх государство, сделает IT-ишной страной и так далее. Это хорошо, но вы меня только не ориентируйте, что будет завтра. Человек живет и сегодня. Я хочу, чтобы вы это понимали, что, живя в Беларуси, надо строить будущую такую красивую Беларусь, но без преступников. Да, будущее – хорошо, но должно быть честное порядочное настоящее. И вы получите все. Вы получите все, о чем мы договоримся, по законодательству.

В 2016 году выручка только этой компании составила более полутора миллионов долларов. Производительность труда здесь в четыре раза больше, чем в Парке высоких технологий.