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Александр Лукашенко: «Беларуси принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом»

11.07.2017 - 11:02

Новости Беларуси. Беларуси принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Об этом заявил Александр Лукашенко 11 июля на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в этой встрече принимают дипломаты, представители правительства, руководители предприятий. Общаясь с ними, глава государства подчеркнул, что ради укрепления авторитета страны необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников. В этом случае, по мнению Президента, Беларусь сможет рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений.

Отдельно Президент остановился и на экономической составляющей деятельности. Президент требует не упустить момент улучшения мировой конъюнктуры для продвижения белорусских товаров.

Александр Лукашенко: «Беларуси принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом»

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