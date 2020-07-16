Александр Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы
Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 июля, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.
Как сообщает официальный сайт главы государства, Президенту доложили об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты. Александр Лукашенко ознакомился с ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих.
Недавно глава государства посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (здесь подробнее).
Как пояснил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко, в 103-й бригаде в Витебске есть миротворческое подразделение. Здесь служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО «Партнерство ради мира».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, - она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу.
«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга
Новости Беларуси. Они присягнули на верность народу. Около 1000 военнослужащих внутренних войск МВД 27 июня произнесли торжественную клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки этот ритуал прошел в непривычном формате – без присутствия родных и близких новобранцев и традиционного трехдневного увольнения.
Бойцов войсковой части 3214 лично поздравил замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Самое главное, конечно же, крепкого здоровья. За период службы они его должны сохранить и возмужать, быть физически более крепкими. Потому что нам необходима здоровая нация. И вот этот здоровый образ жизни, который они приобретут здесь, служа в бригаде специального назначения, должны сохранить на долгие, долгие годы.
Командование войск, командиры соединений и воинских частей прикладывают максимальные усилия для безопасного прохождения военной службы военнослужащими внутренних войск.
К военнослужащим спецназа предъявляются особые требования: отличное состояние здоровья, хорошая физическая форма, обладание высокими морально-деловыми качествами. У парней должно быть в том числе идеальное личное дело.
Антон Бакурин, военнослужащий 2-й учебной роты войсковой части № 3214:
Я решил пойти в армию, это долг каждого гражданина Республики Беларусь. Я всегда стремлюсь вверх, достичь каких-то высоких успехов. Соответственно, наивысшая цель – это был выбор спецназа. Это элитные войска.
Впереди у бойцов – сложный и ответственный этап в жизни. Каждый из них уже знает, через что предстоит пройти. Позади у ребят – курс молодого бойца.