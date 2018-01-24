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Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы

24.01.2018 - 19:48

Новости Беларуси. Приветствие белорусской делегации на Олимпиаде направил Александр Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать», – говорится в приветствии. «Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача.

Тем ценнее будут ваши олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения», – отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал членам белорусской делегации удачи, крепкого здоровья и побед во славу Родины.

Итак, 28 спортсменов в шести видах спорта представят страну на главных стартах четырехлетия.

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Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы

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