Назначения в министерствах, изменения в местной вертикали власти. Александр Лукашенко принял кадровые решения
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Обновлен состав Минздрава, новые лица в Министерстве труда и соцзащиты, а также Минэкономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения и в местной вертикали власти. Новый руководитель, в частности, в Березинском райисполкоме. Александр Лукашенко отметил, что кандидат Денис Дишук – перспективный специалист. Ротации и в Витебском горисполкоме. Обсуждая предлагаемые кандидатуры, Президент поинтересовался причинами кадровых перестановок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой смысл – глава администрации этого района уходит на главу администрации Октябрьского района?
– В городе Витебске район Железнодорожный самый маленький, небольшой район.
– Да, я знаю.
– Октябрьский район побольше, и, соответственно, участок более серьезный, и численность людей проживающих, и организаций, то есть объем работы значительно выше.
– Такие в самом Витебске ротации толка не дают. Если бы мы его в Брест, Гродно взяли на аналогичную, а лучше в Минск, чтобы видеть поближе, ну это другое дело, а так, Железнодорожный, Октябрьский. Ну и что, что больше? Работа-то одна и та же.
Александр Лукашенко:
Что касается вообще работы. У нас горожане в основном, да, и Березинский район? Ну Березинский район для меня – вообще, можно сказать, родной район. Я миллион раз, даже больше, чем вы, наверное, перемещался с юности по этому району. И всегда внимательнейшем образом наблюдал за Березино. Я знаю Березинский район. Березинский район – это, имейте в виду, как бельмо на глазу, как в народе говорят. Там все видно. Глава Администрации едет в Могилевскую область, он ответственный, уполномоченный, едет через Березино, видит, что там происходит. Надо – остановится, заедет, посмотрит. Очень важный район. И я думаю, несмотря на то, что лесистость его немалая, все-таки он с точки зрения сельского хозяйства перспективный и может добавить Минской области в плане сельского хозяйства.
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Изменения в руководстве Минздрава. На пост первого замминистра согласована Елена Богдан. А Дмитрий Чередниченко займет место заместителя. На эту должность он переходит из комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Новые замы еще в двух ведомствах – Министерстве труда и соцзащиты и Минэкономики. Кроме того, Александр Лукашенко назначил Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей. До этого он работал на посту заместителя министра труда и соцзащиты.
Александр Румак: «Нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе»
Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Президент назначил Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого он работал заместителем министра труда и соцзащиты.
Один из главных посылов от Президента – сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир в Беларуси.
Александр Румак теперь уполномоченный по делам религий и национальностей. Этот чиновник в особом представлении не нуждается. Работал замминистра труда и социальной защиты. Александр Лукашенко уверен, что новая должность в свете последних событий приобретает особый вес и значение.
Сильная сторона Румака, по мнению главы государства, в том, что он равно относится ко всем национальностям и конфессиям, а значит сможет найти общий язык с каждым.
Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить
В министерстве Александр Румак занимался вопросами социальной защиты, поэтому и новую работу называет понятной. Ведь это тоже социальная сфера. А межэтнический и межконфессиональный мир – стержень государственной политики.
Главное, уверен уполномоченный, чтобы люди научились ценить все то, что было создано за годы независимости. Толерантное отношение к разным мнениям – это то, чем по праву гордятся белорусы.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Мировая история и нынешнее современное развитие показывают, что именно конфессиональные противоречия зачастую становятся причиной и гражданских войн, и войн внешних. Поэтому нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе. Каждый человек, независимо от вероисповедания, от своей национальности, должен дорожить тем, что мы имеем сегодня.
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