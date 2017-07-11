новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: Без наших товаров России будет обойтись трудно

11.07.2017 - 23:45

Новости Беларуси. Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом 11 июля заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача диппредставительств – экспорт. И, надо сказать, за 5 месяцев приросли на 20 %, а это 2 миллиарда долларов. 1,7 миллиарда – как раз несырьевой показатель. Кстати, более 50 % того самого прироста приходится на Россию. Как видим, позиции основного торгово-экономического партнера не сдает. Регионы двух стран тоже не отстают.

В целом же только за 2016 год Беларусь посетили более 70 делегаций.

Ровно столько же подписали соглашений на прошедшем четвертом Форуме регионов в Москве. БелАЗ, Белнефтехим, предприятия легкой промышленности – в общем портфеле более миллиона долларов. Цифры немалые, а это значит, что спрос на наши товары есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции – это шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс для нашей экономики. Потому что наши хозяйственные связи очень переплетены, и кооперация глубочайшая. Без наших товаров России будет обойтись трудно. И когда они говорят об импортозамещении, считайте, что это шанс для нашего процесса импортозамещения.

К сожалению, определенные сложности для нас на этом рынке есть. Отечественные товары оказываются в невыгодном положении из-за масштабной поддержки Российских предприятий из федеральных источников. Но основная проблема – барьеры на общем экономическом пространстве в создании равных условий для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства ЕАЭС является для нас стратегической задачей.

В то же время надо вырабатывать совместные подходы для защиты общего внутреннего рынка.

 Как мне уже частные компании, бизнесмены представили доклад о неком параллельном импорте. Я попрошу правительство серьезно заняться проблемой параллельного импорта. Ищите формы и методы работы так, чтобы внутренний рынок был защищен, как бы ни было это сложно для нас.

Наш посол в России тут же подхватывает: нас знают и с нами хотят работать. Лишь несколько цифр: около 85 % тракторов, которые колесят по российским полям, как раз белорусского производства. А еще мы занимаем 14 % в российском импорте продовольствия.

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:
Не в полной мере задействованы российские регионы. Если в Москве, Санкт-Петербурге можно купить белорусские конфеты, то в регионах ситуация немного иная. Мы занимаемся этой темой, в том числе и по логистике, работаем с сетями.

В целом по продовольствию сохраняются все предпосылки для роста.

Александр Лукашенко: Без наших товаров России будет обойтись трудно

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На Форуме регионов Минская область заключила контракты на более чем 100 миллионов долларов
На Форуме регионов Минская область заключила контракты на более чем 100 миллионов долларов
«Граждане России и Беларуси чувствуют конкретную отдачу от союзной интеграции»: что обсудили на заседании ВГС в Москве
«Граждане России и Беларуси чувствуют конкретную отдачу от союзной интеграции»: что обсудили на заседании ВГС в Москве
Председатель правительства Тульской области: «продукция белорусских производителей у нас востребована»
Председатель правительства Тульской области:«Продукция белорусских производителей у нас востребована»
«Никакие санкции, никакое давление нам не помеха»: Александр Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России
«Никакие санкции, никакое давление нам не помеха»: Александр Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России
Отменить роуминг, создать систему контроля продуктов: какие идеи поддержали Президенты Беларуси и России во время заседания Высшего госсовета?
Отменить роуминг, создать систему контроля продуктов: какие идеи поддержали Президенты Беларуси и России на заседании Высшего госсовета?
Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн
Владимир Путин: Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более $600 млн
Александр Лукашенко: Мы поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну
Александр Лукашенко: Мы поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну
«Мы должны доказать миру, что мы самодостаточное государство»: Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве
«Мы должны доказать миру, что мы самодостаточное государство»: Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru