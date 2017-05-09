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Александр Лукашенко: будет единство внутри страны – справимся с любыми угрозами

09.05.2017 - 14:11

Новости Беларуси. После официальных торжеств на площади Победы в Минске Президент пообщался с журналистами. Отвечая на вопросы представителей СМИ,

глава государства в очередной раз высказал свое мнение относительно непростой ситуации,

которая складывается сегодня в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди. Я не стану перечислять те успехи. Вы сказали об обороноспособности. Еще раз напомню вам, что мы уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируем и перестраиваем, совершенствуем наши Вооруженные Силы, приспосабливая к возможным негативным событиям. Выводы делаем и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире. Мир крайне неспокоен, идут войны. Мы тщательно наблюдаем за тем, что происходит, делаем выводы и в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные Силы для защиты нашего отечества. Поэтому вы можете не переживать за спокойствие и мир в нашей стране. Главное, чтобы у нас всегда было единство внутри страны. Будет оно – справимся с любыми угрозами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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