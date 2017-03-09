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Александр Лукашенко: цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе белорусско-российских отношений

09.03.2017 - 13:52

Новости Беларуси. Национальные интересы и защита внутреннего рынка как основные ориентиры. Таковы последние мировые тенденции, которые приходят на смену глобальной интеграции. Демонстрируют это прежде всего страны Запада: США и ЕС. Беларусь должна учитывать новые условия в геополитике.

9 марта на совещании у Президента обсуждали актуальные вопросы дальнейшего развития страны. В том числе взаимодействие с нашим основным партнером по интеграционным сообществам. Александр Лукашенко ответил на все вопросы, которые волнуют общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем – в России прежде всего, и в Беларуси, – что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите, они нам делают какой-то подарок. Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений.

В основе наших отношений лежит нечто большее. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится. Но коль мы сегодня будем рассматривать вопросы урегулирования и этих отношений, нефтегазовых, как и начали называть, я просто скажу очень кратко, четко и понятно, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам не нужны низкие цены на газ. Первое. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Второе. Если мы строим наш союз – единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.

Александр Лукашенко: цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе белорусско-российских отношений

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