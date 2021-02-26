Александр Лукашенко: «Едем в Токио драться! И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление»
Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.
Александр Лукашенко белорусским хоккеистам: «Никаких оправданий быть не может»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А «чудеса», которые творили, Сергей Михайлович, на последнем чемпионате по биатлону? Я не знаю, чем тут оправдываться. Или поехали в Египет, поиграли в гандбол. Я не специалист гандбола крупный, но я не понимаю, как можно вести в 7-8 мячей и потом обвалиться в этот же период и проиграть еще больше. Еще раз подчеркиваю: едем в Токио драться! И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. Я не говорю о материалах и о физике, поэтому в этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с луны свалились, а что мы чего-то можем. Я вообще не понимаю: а чего не хватает для того, чтобы подготовиться по профильным видам спорта? Я же помню первые шаги после распада Советского Союза. Можно сказать, вообще негде было тренироваться. Тренируйтесь с утра до ночи. Так я иногда чаще приезжаю, пусть по вечерам, на велотрек – там же темнота, там нет ни одного спортсмена. И вы хотите выиграть?
Александр Лукашенко – тренерам и спортсменам: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно
Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.
Александр Лукашенко о спортсменах: «На предательстве родины счастья не построишь»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. И тренерам, и спортсменам вот просто хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А мы должны показать, что мы тоже люди и что мы можем. Поэтому, как здесь было сказано, Олимпийские игры – особое. И давайте сплотимся и покажем, что мы имеем право людзьмі звацца.
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