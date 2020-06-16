Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»
Новости Беларуси. Благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная её цель – обсудить социально-экономическое развитие этого западного региона нашей страны. Но, по традиции, разговор начался с обсуждения земных, насущных тем – подготовки к уборочной кампании и эпидемиологической ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я заметил: в последние годы, особенно в зиму, – дождь. Похолодает зимой – дождь, мороз, потом залило всё, а снега нет. И сейчас – дождь, потепление. Сейчас будет теплее.
Конечно, это для сельского хозяйства, для перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача. Нам бы теперь подготовиться – естественно, корма надо заготовить – подготовиться и убрать хлеба. Ну, может быть, сахарная свекла будет, если жары не будет, может быть, овощи будут хорошие, если такая будет погода. Но нам надо выдержать июль. Июль пройдем, тогда будем с урожаем.
А погода, конечно, вообще очень хорошая. Если он не подведет нас еще с углеводородами. Слава богу, и Господь помогает. И нефти хватает в мире – бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. Так же все происходит и по нефти, и по газу? Альтернатива есть, можно ее найти.
Александр Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии
Новости Беларуси. Президент Беларуси видит хорошие возможности для экономического развития страны и в том числе связывает их со скорейшим выходом мира из пандемии. Об этом он заявил 16 июня во время рабочей поездки в Гродно, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси.
Что касается сельского хозяйства, Александр Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше.
«Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время. Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача», – сказал белорусский лидер.
Он добавил, что теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке хлебов и овощей.