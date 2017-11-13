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Александр Лукашенко – губернатору Калининградской области: мы рассматриваем ваш регион как перспективного торгово-экономического партнера

13.11.2017 - 14:00

Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Калининградской областью по всем направлениям. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 13 ноября на встрече с губернатором этого российского региона Антоном Алихановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, перспективным может стать углубление промышленной кооперации, сотрудничество в аграрной, строительной и транспортной сферах, а также в области высоких технологий. Беларусь готова делиться и своими научными разработками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что этот ваш приезд даст дальнейший толчок к развитию наших отношений. Мы рассматриваем ваш регион как очень перспективного и близкого нам торгово-экономического партнера. Пусть абсолютные цифры невелики, но есть куда расти. Есть проекты, программы, по которым мы можем сотрудничать.

Возможности есть хорошие для углубления промышленной кооперации, усиления взаимодействия в аграрной сфере. Особенно когда у вас сельское хозяйство на подъеме. По 8-9% прибавляет в год. Это очень высокие темпы. Но я ведь знаю, что вы уже уперлись в какой-то потолок. Сельское хозяйство у вас в основном на низких почвах. Мелиорация и прочее – от этого никуда не уйдешь. У нас тоже эта проблема возникла, но мы над ней работаем порядка двух пятилеток. В мелиоративных вопросах, подготовки почв, освоению, вы можете рассчитывать на Беларусь. Мы здесь можем значительно помочь и наукой, и практикой.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:
Мы сегодня активно поработаем. У нас есть о чем поговорить. Я хочу обозначить несколько тем. Вы совершенно правильно затронули мелиорацию. Мы с министром сельского хозяйства, когда готовили визит, Наталья Евгеньевна говорила, что у белорусов очень похожая ситуация с мелиорацией. И есть сохранившиеся проектные институты, которые в этом могут помочь.

Александр Лукашенко – губернатору Калининградской области: мы рассматриваем ваш регион как перспективного торгово-экономического партнера

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