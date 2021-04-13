Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В бакинской воздушной гавани нашего Президента тепло приветствовала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие накануне.
К прибытию Александра Лукашенко перед правительственным терминалом «Шариф» подняли государственные флаги двух стран, а у трапа вдоль красной ковровой дорожки торжественно выстроились военнослужащие роты почетного караула.
Из аэропорта Александр Лукашенко направился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран 13 апреля общались за неформальным ужином.
Как ранее сообщала пресс-служба Президента нашей страны, в дружеской обстановке главы государств планировали обсудить основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.
Официальная часть переговоров намечена на среду, 14 апреля. Встреча президентов пройдет во дворце «Загульба» на берегу Каспийского моря. Переговоры запланированы сначала в узком составе с участием министров иностранных дел. После к обсуждению профильных вопросов присоединятся остальные члены делегаций.
Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с визитом в Азербайджан. Белорусский борт № 1 вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что Президент Беларуси и азербайджанский лидер проведут две встречи: первая состоится 13 апреля сразу же по прибытии в Баку, вторая пройдет в среду, 14 апреля, – это основной переговорный день.
Рабочий график предстоящих встреч достаточно плотный. Они пройдут в узком и расширенном форматах. Сегодня страны связывают тесные политические и экономические контакты. Во многом благодаря личной дружбе президентов. И даже несмотря на мировой экономический спад Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли.
Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача, над которой нужно работать. И этой цели посвящен в том числе и визит главы государства. Визит на высшем уровне – это не только политический вопрос – это вопрос, прежде всего, придания импульса отношениям между двумя странами и импульса государственному аппарату, который позволит вот эти точки соприкосновения, линию взаимодействия только увеличивать, развивать в пользу наших государств, в пользу народа.
Один из успешных опытов двух стран – машиностроение. Локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов «Беларус». С конвейера сошли и более четырех тысяч автомобилей и прицепов МАЗ. Затронут главы государств и не менее актуальные темы в здравоохранении, науке, образовательной и туристической сферах. По итогам встреч ожидается подписание двусторонних документов.