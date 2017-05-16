Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси и Китая

Новости Беларуси. Впечатления от пекинского форума, возможность взаимного введения безвизового режима сроком на месяц, создание рабочей группы по борьбе с терроризмом. Президент Беларуси и Председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между странами.

На встрече речь шла о проектах в экономике, социальной и военной сферах. Так, к примеру, Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси кредита в миллиард долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Впрочем, двусторонний диалог не ограничивается только темами экономики и инвестиций. Беларусь полностью поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире. Две страны даже намерены создать рабочую группу по борьбе с «цветными» революциями и терроризмом. Также Беларусь и Китай сегодня изучают возможность взаимного введения безвизового режима сроком до 30 дней. Такой вариант будут прорабатывать компетентные органы двух стран. Развитию диалога, несомненно, поможет и прошедший в Пекине саммит «Один пояс и один путь».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То масштабное мероприятие, которое вы провели, заслуживает самого серьезного внимания. И это мероприятие уже обсуждается во всем мире. Думаю, что все еще впереди. Это очень мощный шаг, который вы смогли сделать, и, самое главное, привлечь к этому более 100 стран и государств нашей планеты. И я вчера сказал, что мы горды тем, что мы были первыми в Европе и одними из первых в мире, не просто поддержавшими идею «Одного пояса и одного пути», а начавшими реализацию этого масштабного проекта на территории Беларуси. Вы это все видели. Те сессии, которые бы проведены, те переговоры на полях саммита для каждого главы государства, который прибыл на этот форум, были очень полезными. Никто здесь время даром не терял.

На первый в истории подобный форум прибыли лидеры 29 стран и делегации из более чем сотни государств. Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о возрождении «Шелкового пути». Сегодня наша страна задействована в двух из четырех ключевых проектах.

16 мая рабочий визит Президента Беларуси в Китай завершился. Самолет главы государства вылетел из пекинского аэропорта «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.