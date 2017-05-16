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Александр Лукашенко: индустриальный парк «Великий камень» строится как город будущего

16.05.2017 - 08:59

Новости Беларуси. Беларусь и Китай открывают новую страницу в отношениях. Накануне лидеры стран «Шелкового пути» приняли итоговое коммюнике форума «Один пояс и один путь». Масштабный саммит собрал глав государств и правительств, а также руководителей крупных международных организаций. Со своими предложениями на заседании круглого стола выступил и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса «Шелкового пути» по целому ряду направлений. Реализуя принципы построения «Сообщества единой судьбы», Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка «Великий камень». И это не только замысел, это уже практика. Он строится как город будущего – экологичный, инновационный и комфортный для работы и для жизни. Глубина проекта в том, что совместно мы создаем не только инфраструктуру, но и законы, по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса «Шелкового пути». Кстати, председатель КНР Си Цзиньпин посещал эту площадку и назвал ее «жемчужиной».

Уже в ближайший час состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Планируется, что оба лидера обсудят направления, представляющие взаимный интерес.

За время работы саммита в Пекине белорусская сторона заключила целый ряд контрактов. Так, Китай открывает рынок для белорусской говядины.

Накануне в столице КНР парафировано соглашение, разрешающее поставки этого мяса. Официальный статус документ получит, как ожидается, в июле, во время визита в Минск главы китайского ветеринарного ведомства. Специалисты Поднебесной изучили белорусскую технологию производства говядины и отметили, что она соответствует китайским требованиям. Несомненный плюс – цена – она на китайском рынке весьма высокая. Сегодня Беларусь – крупнейший экспортер говядины на постсоветском пространстве и занимает седьмую строчку в мировом рейтинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум «Один пояс – один путь» в Пекине

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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