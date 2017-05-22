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Александр Лукашенко – Ивану Носкевичу: кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом?

22.05.2017 - 16:56

Новости Беларуси. Настоящей мужской оценки Александр Лукашенко потребовал от Ивана Носкевича в связи с «неприятной ситуацией» с недавно назначенным председателем Оршанского райисполкома. Поручение президента – вникнуть и лично разобраться в действиях оперативных служб в отношении должностного лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом? Ведь для того, чтобы правоохранительным органам вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр Президента, надо согласие Президента. Так? Там ворвались, там начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать – клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал. И почему я прошу вас заняться этим вопросом лично? Я не говорю, что там надо уголовное дело. Надо, не надо – это вы разберетесь. Потому что свистопляска в заключениях, в показаниях. Одни говорят одно, другие – другое. Поэтому я хотел бы, чтобы вы по-мужски разобрались и доложили мне по этому вопросу. Материалы я вам направлю, материалы уже есть, разберитесь. Я еще раз говорю: мне надо такая мужская настоящая оценка этой ситуации.

Александр Лукашенко – Ивану Носкевичу: кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом?

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