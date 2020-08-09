Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»
Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента в Беларуси. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в выборах принял и действующий глава государства. Уже по традиции Александра Лукашенко встречали на избирательном участке, расположенном в Белорусском университете физической культуры.
Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах
Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Александру Лукашенко задали порядка 20 вопросов. В большей степени они, конечно, касались президентских выборов и непростых условий, в которых проходит избирательная кампания. Затронули тему безопасности граждан. Глава государства отметил, что из-под контроля обстановка в стране не выйдет.
Наталья Бреус, Белтелерадиокомпания:
Тема безопасности на этих выборах звучала как никогда остро. Мы знаем, что серьезные ресурсы мобилизованы, чтобы провести выборы спокойно, по закону. Есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее. Я не хочу, чтобы вы думали, что мы нагнетаем здесь обстановку, что все так аккуратно, красиво. Вот только что, утром, буквально полчаса назад донесение пограничного комитета, я заслушал доклад. Скольким мы отказали во въезде?
– 170.
– 170 человек. Только за ночь и утро. 170 человек, которые или фальшивые визы показывали свои, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили, в силу последних событий, не контроль, но очень серьезно увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы. Мы не расслабляемся. Все наши соответствующие структуры и спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы, не только милиция и не только пограничники.
Президент Беларуси: «Пугать нас санкциями не надо, мы уже знаем, что такое санкции»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»
Адресовали Президенту и вопрос о возможных санкциях Беларуси после выборов. Здесь же затронули и тему экономического прогноза нашей страны. Президент ответил, что пугать санкциями белорусов не надо.
Я представляю Польское агентство печати. Ваш прогноз экономический очень много слышно, в том числе из-за коронавируса и общей ситуации в мире, нехороший прогноз для Беларуси. В случае, если вы выиграете выборы, как вы будете действовать, есть ли какой-то план? Учитываете возможность, что могут быть введены санкции против Беларуси?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите, чтобы против вас не были введены санкции. Это во-первых. Пугать нас санкциями не надо, мы уже знаем, что такое санкции. Во-вторых, вы ссылаетесь на мой какой-то прогноз по экономике Беларуси. Я не знаю, что вы имеете в виду. Сколько упало ВВП в Польше за это полугодие, знаете? Не знаете. В пять раз больше, чем в Беларуси. И вы плохо меня слушали в Послании. У нас ВВП за полугодие упало на 1,7 %, а в июле мы уже одну десятую прибавили и полтора пункта по экспорту, что очень важно. Произвести мы можем запросто что угодно, главное – продать. У нас хоть маленькая динамика наметилась прироста. И вы, наверное, не обратили внимание на золотовалютные резервы. У нас почти уже 9 миллиардов ЗВР, за это время мы увеличили до 9 миллиардов. Это неожиданность, в том числе и для меня. Есть хорошие тенденции, что мы выкарабкаемся из этого кризиса.
Ответил Александр Лукашенко и на вопросы о белорусско-российских отношениях. Президент уверен, что они будут развиваться в нормальном ключе. Поднималась тема и уборочной кампании. Александр Лукашенко не сомневается, что аграриям удастся спокойно собрать нынешний урожай.