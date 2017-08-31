новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: «Когда мы реализуем два национальных проекта, будем лидерами производства калийных удобрений в мире»

31.08.2017 - 16:39

Новости Беларуси. Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 31 августа на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна держит седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Продукция поставляется на рынки более чем 70 государств. Отрасль не стоит на месте. В настоящее время в Беларуси реализуются несколько крупных проектов: ведется строительство двух горно-обогатительных комбинатов. В том числе и Нежинский ГОК на базе Старобинского месторождения. Проект ведет компания «Славкалий».

Открытие новых объектов поможет укрепить позиции в мире и увеличить экспорт. А для продвижения своей продукции, по мнению Президента, необходимо работать с партнерами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы реализуем два национальных проекта (в Петрикове мы строим комбинат по производству калийных удобрений и у тебя проект – «Славкалий», тоже по производству калийных удобрений), мы вообще будем лидерами производства в мире калийных удобрений. Да, нам надо искать наших партнеров. Может быть, Индия, может быть, Китай, и с ними выстраивать сегодня политику вплоть, главное, до реализации этих удобрений. Но это отдаленная перспектива. А сегодня я хотел бы услышать, как у тебя продвигается этот проект.

Нежинский горно-обогатительный комбинат будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн тонн калия в год.

Александр Лукашенко: «Когда мы реализуем два национальных проекта, будем лидерами производства калийных удобрений в мире»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Нежинском горно-обогатительном комбинате начали бурить скважины с помощью хладагента
В Нежинском горно-обогатительном комбинате начали бурить скважины с помощью хладагента
На Нежинском горно-обогатительном комбинате рушат скважины глубинной заморозкой: почему этот способ уникальный
На Нежинском горно-обогатительном комбинате рушат скважины глубинной заморозкой: почему этот способ уникальный
Германия выполнит проходку шахт, а Китай энергообеспечение площадки Нежинского горно-обогатительного комбината
Германия выполнит проходку шахт, а Китай энергообеспечение площадки Нежинского горно-обогатительного комбината
10 млн тонн калийных удобрений произведет Беларусь в 2017 году
10 млн тонн калийных удобрений произведет Беларусь в 2017 году
Шахта
«Шахтером становятся спустя 10 лет работы»: специальный репортаж из-под земли к Дню шахтера
Беларусь получила китайский кредит: $1,5 млрд. на строительство горно-обогатительного комбината под Любанью
Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»
Новое месторождение калийной соли в Петрикове: чтобы начать разработку, создали гигантскую ледяную трубу
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь
Анатолий Калинин: В 2014 году по объему экспортных строительных услуг мы вышли на уровень $1,3 млрд
Все новости по теме Калийные удобрения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru