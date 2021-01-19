Александр Лукашенко: лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации
Новости Беларуси. О работе лесной отрасли, техническом переоснащении профильных предприятий и заготовке древесины говорили во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отрасль для экономики страны важная, потому разговор вели в деталях. Александр Лукашенко особенно подчеркнул, что ведомство приносит хорошие доходы в бюджет страны. Об этом говорят и показатели работы даже в сложных из-за пандемии коронавируса условиях.
Одно из важнейших направлений – обеспечение переработчиков древесиной. Так, в 2020 году организации Минлесхоза заготовили более 31 миллиона кубометров лесоматериала. Пристальное внимание и к техническому переоснащению деревообрабатывающих производств. В прошлом году на эти цели выделили более 120 миллионов рублей. Удалось реализовать 38 проектов, в том числе несколько по выпуску древесного топлива, по модернизации лесопильных производств, по установке линии сортировки древесины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации. Мы вот недавно констатировали, что сельское хозяйство и деревообработка дали значительный прирост, больше, чем какая-нибудь сфера. Вы также вроде бы неплохо сработали, вплоть до решения тех проблем и задач, которые были мною поставлены по переработке, можно сказать, отходов. Слишком много короедов у нас было в последние годы, очень много, мы вынуждены были вырубить с целью профилактики лесных массивов. Складировали огромные склады, залежи. Конечно же, за 3, 4, 5 лет сгниют. Поставили пеллетные заводы, начали вырабатывать ценнейшее топливо. Как вы докладываете, все законтрактовано и все эти предприятия пеллетные вышли на прибыль. Вы правильно ставите вопрос.
Надо четко определиться, сколько нам надо щепы, пеллет этих и так далее, для того чтобы заместить для отопления природный газ.
Чего же мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами огромный ресурс этот. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определиться, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, население, людей, города, агрогородки, деревни дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы сможем сократить потребление природного газа, за который мы платим хорошие деньги, большие деньги.
Сегодня почти 40 % территории Беларуси покрыто лесом. Площади лесного фонда с каждым годом стараются увеличивать. За последние пять лет прибавили на 131 тысячу гектаров. По ряду показателей наша страна входит в первую десятку лесных государств Европы.
Александр Лукашенко оценил развитие лесного хозяйства в Беларуси: Восстановили утраченное в бытность СССР
Новости Беларуси. 19 января Александр Лукашенко принял с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пригласил вас, чтобы обсудить состояние дел в основной нашей отрасли, фундаментальной. Это одна из базовых отраслей нашей экономики.
Глава государства отметил, что около 40% территории Беларуси занимают леса – ценнейший возобновляемый ресурс. За годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 млн га.
Александр Лукашенко:
Это говорит, что мы не «хищники» и к природе, тому ресурсу, который дарован нам господом, относимся по-человечески.
Президент обратил внимание, что Беларусь – одно из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. Корневой запас древесины достиг почти 2 млрд куб.м. Доля спелых лесов и перестойных древостоев превысила 20% от общего запаса.
Александр Лукашенко:
И, что очень важно, мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны: рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла 3%, сегодня – 20%.
По словам главы государства, лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации. Как и сельское хозяйство, деревообработка в прошлом году показала хорошие результаты.
Александр Лукашенко:
В деревообработке большая ведь заслуга ваша, потому что источник, сырье – это наши лесные ресурсы. Вы также вроде бы неплохо сработали, вплоть до решения тех проблем и задач, которые были мною поставлены по переработке отходов. Очень много у нас было короедов в последние годы, мы вынуждены были очень много вырубить лесных массивов с целью профилактики. Поставили пеллетные заводы, начали вырабатывать ценнейшее топливо. Как вы докладываете, все законтрактовано и все эти предприятия вышли на прибыль. Спрос на эту продукцию будет всегда.