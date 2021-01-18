Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперёд
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные военные сборы пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция. Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще будучи молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны.
Ознакомившись с замыслом и нюансами проведения этого учения, я вижу, насколько все-таки армия изменилась, вооруженные силы, насколько мы продвинулись вперед. Тем не менее, как мы договаривались, я просил бы вас доложить о том, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. То, что мы будем проводить учение, мы с Президентом России давно приняли решение.
Также сегодня глава оборонного ведомства доложил Главнокомандующему о результатах очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных Сил.
Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные военные сборы пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция. Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Когда мы разрабатывали замысел, мы анализировали мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые проходят на территории сопредельных стран. К сожалению, они только увеличиваются. И, казалось бы, на первый взгляд разрозненные по времени и месту проводимые учения, отрабатываемые вопросы, привлекаемые войска, совершенствование инфраструктуры говорят о том, что страны Запада продолжают до сих пор искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ». Одним из эффективных мероприятий по недопущению военной активности против нашего государства является проведение мероприятий стратегического сдерживания. Так вот, данное учение является одним из таких ключевых моментов.
Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперед (читайте здесь).