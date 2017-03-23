новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Лукашенко: мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции

23.03.2017 - 14:11

Новости Беларуси. Беларусь в состоянии сохранить мир и спокойствие своих граждан. Об этом 23 марта заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения общественной безопасности.

Глава государства также ориентирует все органы власти на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Любое же отклонение от норм закона, как отметил Президент, будет пресекаться самым жестким образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы проводим честную, искреннюю политику. Мы не разворовали страну, не растащили ее на куски. Мы не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что. Мы проводили ту политику, которую обещали во время президентских выборов. Тем не менее это как-то неприятно все слышать, что мы кого-то пугаем. Я хочу сказать, что мы никого не пугаем и пугать не будем. Но с сего дня, это касается всех,  тех, кто нас услышит, и особенно сидящих здесь, мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны. Мы никому не закрываем рот, я уже об этом говорил. Но шаг влево шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться.

Глава государства обратил внимание на то, что это совещание специально было решено провести открыто. Президент придерживается одной точки зрения: честно и открыто обсуждать вопросы, которые сегодня волнуют белорусов.

Александр Лукашенко: мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Не нужна оптимизация ради оптимизации: глава государства на совещании по вопросам силовых структур
Повышение эффективности работы: какие поручения дал Президент силовым структурам
Повышение эффективности работы: какие поручения дал Президент силовым структурам
Совещание по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем
Александр Лукашенко: профилактическая работа должна быть практической и действенной
Диалог о безопасности в мире: обсудить тему № 1 в Мюнхене оказалось больше, чем предполагалось
Диалог о безопасности в мире: желающих обсудить тему № 1 в Мюнхене оказалось больше, чем предполагалось
Совещание у Президента
Президент поручил госорганам обратить особое внимание на обеспечение безопасности белорусов в период праздников
Режим чрезвычайного положения решили продлить в Турции
Режим чрезвычайного положения решили продлить в Турции
Президент принял с докладом председателя КГБ и помощника по нацбезопасности
Президент принял с докладом председателя КГБ и помощника по нацбезопасности
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Совета Безопасности Беларуси
Все новости по теме Национальная безопасность
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru