Александр Лукашенко: мы должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала результат
Новости Беларуси. 5 сентября на совещании Совбеза обсуждали работу сферы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждого гражданина прежде всего заботит его личный уровень жизни, возможность заработать. Экономическая стабильность – залог спокойной жизни и развития государства.
Президент уверен: если там есть проблемы, то ни идеология, ни безопасность не имеют особого значения. В последнее время, по словам Александра Лукашенко, сделано немало для нормального функционирования экономики. Есть определенные договоренности с Российской Федерацией. Кроме того, в Беларуси во время коронакризиса предприятия не останавливали работу, а значит, сейчас у нас есть преимущество перед конкурентами. Главное, подчеркивает Президент, не упускать возможностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Страны не могут открыться, производство не раскручено. Мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым мы сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью.
Сегодня Организация Объединенных Наций опубликовала данные, что идет интенсивный рост на продукты питания. Явно и на другие товары, поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика.
И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, – это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это главное. Поэтому давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что нам надо сделать, чтобы поддержать правительство, поддержать предприятия, Национальный банк. То, о чем я говорил. Нам надо поддержать всех, кто сегодня занимается безопасностью. Экономическая безопасность – это немаловажный сегмент деятельности нашего государства, поэтому экономика и еще раз экономика.
Что касается пандемии, Александр Лукашенко по-прежнему держит на личном контроле показатели по заболеваемости COVID-19 и пневмониям. Многие европейские страны, которые принимали жесткие карантинные меры, после отмены накрывает «вторая волна». В Беларуси резкого роста новых случаев заболевания не наблюдается. Напротив, динамика отрицательная – выписавшихся больше, чем заболевших.
Александр Лукашенко: в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности Беларуси, на котором в частности обсуждалась работа национальной экономики и стоящие в связи с этим задачи, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране.
Он отметил, что в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика.
«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», – сказал Президент.
Александр Лукашенко также отметил, что обстановка в Беларуси на фоне пандемии гораздо лучше, чем в других государствах. Поэтому нужно не допустить ее ухудшения и воспользоваться имеющимися возможностями в части экспорта товаров.
Александр Лукашенко:
Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо. Но пока справляемся. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах. Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают.
Говоря об экономике, глава государства констатировал, что страны из-за пандемии не могут открыться, производство не раскручено.
«Мы не останавливались, мы производим и у нас есть шанс, которым сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью», – подчеркнул Александр Лукашенко.