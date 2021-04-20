Александр Лукашенко: «Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины»
Новости Беларуси. В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной. Об этом заявил Президент во время встречи во Дворце Независимости с народным депутатом Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приветствую. Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь.
Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины:
Не просто уважают, а еще и любят, и ценят.
Александр Лукашенко отметил, что эта встреча должна стать добрым сигналом для развития двусторонних отношений. Народ и руководство Беларуси с особенной теплотой относятся к украинцам, потому заинтересованны в конструктивном взаимодействии во всех сферах. Хотя, конечно, сейчас есть определенная напряженность и недопонимание. К слову, депутат Шевченко – один из тех, кто в острый поствыборный период открыто выступал в поддержку руководства нашей страны и сейчас призывает к диалогу и сотрудничеству. Прежде всего, в экономической сфере. У нас 5-миллиардный товарооборот, но Президент заострил внимание, что есть определенные искусственные препятствия с украинской стороны.
Александр Лукашенко:
Мы никогда, даже в этой ситуации не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества, когда была проблема в Украине – это мое было личное распоряжение – передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине.
Звонил раньше Зеленский – шла посевная кампания, остановилась техника, топлива нет – мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам, мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше – границу позакрывали, – но помогаем. А раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, и убирали с соседями. Готовы и сейчас это делать. Это не вопрос. Если у нас какие-то есть возможности. Но что меня, Евгений, настораживает, вот эти антидемпинговые разборки разного рода, на 300 (примерно) миллионов долларов товаров фактически наложили запрет. Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет, и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете за первый квартал буквально. Годовую квоту – Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше?
Затронули в беседе и вопрос конфликта в Донбассе. Так, Александр Лукашенко уверен, что поэтапное исполнение минских соглашений – путь к урегулированию ситуации.
«Надеюсь, что это будет добрым сигналом». Александр Лукашенко о встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает, что его встреча 20 апреля с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь.
Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:
Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне.
Президент отметил, что для него также важна эта встреча.
Александр Лукашенко:
Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине – не только как Президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси.
Во-вторых, глава государства рассчитывает, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью.
Александр Лукашенко:
Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей.