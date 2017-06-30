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Александр Лукашенко: Мы поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну

30.06.2017 - 17:51

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России приняли участие в работе пленарного заседания четвертого Форума регионов Беларуси и России. Главные темы ежегодного мероприятия – инновационное развитие, цифровая экономика. Стороны настроены углубить сотрудничество в этих направлениях.

Как отметил Александр Лукашенко, перед Беларусью стоит цель стать IT-страной, и белорусско-российские контакты в этой сфере могли бы развиваться динамичнее. Например, на уже зарекомендованных площадках. Мобильными приложениями компаний-резидентов белорусского парка высоких технологий сегодня пользуются более миллиарда человек в 193 странах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы перед собой поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси.

Эти документы правовые были подготовлены белорусами и россиянами, и представлены на рассмотрение в высшие органы власти Беларуси. Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в развитие самых современных направлений развития нашего общества и экономики.

Залогом успешного преодоления глобальных вызовов в будущем является глубокая кооперация, ориентированная на выпуск высокотехнологичной наукоемкой продукции. Непременное требование к такой продукции – скорейшее внедрение в серийное производство в Беларуси и России. При этом формирование и приведение согласованной экономической политики Беларуси и России будет в значительной степени стимулировать такое производство, способствовать повышению его экспортного потенциала, эффективного решения задач импортозамещения.

Всякие санкции и прочее нас подтолкнули – вас и нас – потому что у нас все-таки кооперация мощнейшая, мы вообще единый экономический комплекс. Он не развалился после распада Советского Союза. Мы просто добавили к тому, что было: что-то в России, что-то в Беларуси, что-то вместе. Но он функционирует. И вот это «несчастье», как я в кавычки беру, это не несчастье. Оно подтолкнуло Россию в очередной раз к сильнейшему движению по импортозамещению. И мы оказались в тренде. Мы где-то подстроились под эти темпы, под это направление и вместе с россиянами нам сегодня проще работать по импортозамещению. И в этом направлении мы должны двигаться, создавая совместные производства в Беларуси и России.

Стороны договорились создавать IT-кластеры и совместные предприятия, выпускающие продукцию завтрашнего дня.

В Форуме принимают участие около 800 специалистов. Представлены все регионы Беларуси и около 80 российских.

Александр Лукашенко: Мы поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну

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