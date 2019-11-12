Александр Лукашенко: «Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом»

Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. 12 ноября Александр Лукашенко во время своего первого официального визита в Австрию заявил о намерении углубить отношения с этой страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер провел переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча прошла в Вене в узком и расширенном форматах. Как отметил по итогам глава белорусского государства, Австрия – важнейший и надежный партнер для нашей страны.

Сегодняшние переговоры продемонстрировали, что подходы двух государств по основным проблемам достаточно близки. Белорусская сторона высоко ценит усилия Вены, направленные на наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряженности в Европе и мире, развитие отношений Беларуси с Евросоюзом.

О чем конкретно договорились в Вене, смотрите в видеоматериале Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Центр Вены. Дворец Хофбург, где традиционно проходят встречи на высшем уровне. 12 ноября здесь готовятся встретить Президента Беларуси с первым государственным визитом рота почетного караула, оркестр и многочисленные туристы. Через считанные минуты во внутренний дворик въедет кортеж белорусского лидера и начнется главное политическое событие дня – встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена.

Переговоры начались с личной встречи двух президентов в рабочем кабинете Ван дер Беллена. Коллегам было, о чем поговорить, ведь по сути этот визит стал тем самым первым шагом на новую ступеньку взаимоотношений Беларусь-ЕС. Кроме того, главы государств знакомы давно: австрийский лидер бывал в Беларуси. В частности, в 2018 году на открытии мемориала в Тростенце (тогда же он и пригласил нашего Президента в Вену, обозначив еще тогда, что Беларусь не чужая для Европы страна).

Кстати, сегодня же состоялась церемония передачи Дому истории Австрии вещей погибших в Тростенце граждан этой страны. Господин Ван дер Беллен подчеркнул духовность белорусского народа, который сберег общую память и личный вклад в это Александра Лукашенко.

Австрия – второй по величине инвестор в экономику Беларуси. В 2018 году объем капиталовложений составил 300 миллионов долларов. Полтысячи австрийских компаний сотрудничают с белорусскими предприятиями. Но можем ведь больше, и много для этого делаем (в частности, сейчас работаем над проектами на общую сумму в миллиард долларов). Но ничто не стимулирует экономические отношения так, как хорошие политические. И в этом направлении мы готовы работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского представительства в 2018 году, Евросоюз становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером.

Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проектов в белорусском госсекторе достиг 700 миллионов евро.

Мы активно работаем с Евросоюзом в рамках многочисленных программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по многим, многим вопросам, в том числе выдаче виз и реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время.

Нас с Австрией объединяет стремление к развитию «Восточного партнерства». Мы видим его как целостный, гибкий и эффективный инструмент сотрудничества в регионе, способствующий устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского союза. При этом оно не направлено против интересов третьих стран.

Кстати, австрийских инвесторов не пугает так называемая авторитарная система госуправления в Беларуси. Об этом сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос австрийского журналиста о ситуации с правами человека. Надо сказать, вопрос был ожидаемым, впрочем, как и ответ на него – конечно, для тех, кто знаком с реальной нынешней ситуацией в Беларуси, живет здесь или хотя бы бывал. Тем более, что возможности есть: для австрийцев, как и для граждан еще восьми десятков стран, виза на въезд не нужна.

Александр Лукашенко:

Приезжайте в Беларусь, походите, посмотрите. Мы абсолютно открытая страна, смею заверить – больше, чем вы. Что касается прав человека, я не знаю, что вы имели ввиду. Очень важно, когда журналист задает вопрос и говорит: «Что-то с правами человека не так: первое, второе, третье». Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека?

Есть право на жизнь. Есть такое право у людей, это главное право. Право на работу. Человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране, а если есть желание поехать в Австрию, то поехать трудиться в Австрию, в Польшу, в другие страны. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете. Есть право на образование, и не просто образование, а за счет государства, бесплатное образование для человека. Оно в вашей стране так развито, как в Беларуси? Я сразу могу дать ответ: далеко не так. У нас бесплатное здравоохранение для всех граждан.

Я хотел бы, чтобы вы назвали хоть одну страну в Евросоюзе, которая смогла бы похвастаться этими достижениями. Я могу перечислять многое, но, когда журналист мне задает вопрос по некоторым правам человека, я сразу в его глазах читаю один немой, не озвученный вопрос. Средства массовой информации и прочие, вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси закрыли интернет, запретили интернет? Наверное, эти упреки уже давно канули в Лету, ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в средствах массовой информации. Что касается средств массовой информации: открывайте любой мессенджер, любой телефон, планшет, компьютер, и вы получите любую информацию.

Что касается меня – авторитарного лидера, как вы сказали – почитайте, что в последний месяц обо мне написали, и вы ужаснетесь. Представитель демократической страны и демократической прессы. Я здесь искренне об этом говорю. Еще раз приглашаю вас, как многих-многих журналистов, побывать у нас в Беларуси.

В адрес главы нашего государства прозвучал еще один вопрос, который белорусы давным-давно для себя прояснили на референдуме. Но он по-прежнему волнует европейское общество. Быть или не быть смертной казни в Беларуси?