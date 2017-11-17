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Александр Лукашенко на открытии завода «БелДжи»: я мечтал, что мы в Беларуси произведем свой автомобиль

17.11.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Первый серийный легковой автомобиль сошел с конвейера завода «БелДжи». 17 ноября дан официальный старт работе предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в торжественном открытии принял глава государства.

60 тысяч автомобилей в год позволяют выпускать производственные мощности. В перспективе цифра может быть удвоена. Инфраструктура завода и резервные площади позволяют организовать новые производства. Президент ознакомился с технологическими процессами на предприятии. Здесь специалисты освоили технологию сварки кузова, его окраски и сборки автомобиля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какая цена штамповочного цеха?

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Миллионов 50.

Александр Лукашенко:
Может, нам не смотреть, сколько будем выпускать, чтобы окупить. 50 миллионов плюс свой лист – посчитать все выгоды. Так, может, нам и в будущем году начинать строить, не затягивая?

Владимир Семашко:
Посчитаем.

Александр Лукашенко:
Все, начиная от собственного сырья, перевозки через океан и прочее. И в сумме, если 50 миллионов, надо все посчитать и сделать выводы: или нам сегодня строить, или завтра, или послезавтра.

После ознакомления с работой предприятия Александр Лукашенко пообщался с коллективом завода. Глава государства ответил на вопросы сотрудников. И поделился своим мнением о первом белорусском автомобиле.

Александр Лукашенко:
Я мечтал, что когда-то мы в Беларуси произведем свой автомобиль. Я видел его как автомобиль народный. И когда-то я об этом сказал. Но нашими оппонентами, болтунами, откровенно говоря, я был высмеян во всех СМИ. И это меня укрепило в том, что мы все-таки сделаем свой автомобиль – с немцами, с россиянами. Никогда не думал, что с КНР. Так случилось, что наши друзья откликнулись на мою просьбу и помогли создать нам этот прекрасный завод.

Александр Лукашенко на открытии завода «БелДжи»: я мечтал, что мы в Беларуси произведем свой автомобиль

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