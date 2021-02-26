Александр Лукашенко: на раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег
Новости Беларуси. На раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег, в эту воронку затянуло и некоторых спортсменов. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил 26 февраля на Олимпийском собрании НОК, сообщает БЕЛТА.
Открывая собрание, глава государства отметил, что наступило время вновь обсудить проблемы развития спорта и олимпийского движения, обновить состав и руководство Национального олимпийского комитета. Но прежде он коснулся общеполитической повестки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас очень непростой период. Наша страна, люди подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег.
Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка
Новости Беларуси. Правоохранители установили личность администратора деструктивного Telegram-канала «БДУ Ассоциация 97», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22-летняя ассистент аудитора в этом паблике занималась совсем не университетской и просветительской работой. Призывала к забастовкам, незаконным митингам и пропуску учебы. Однако оказавшись в руках правоохранителей, тут же поменяла свое мнение.
В конце года в этих каналах начались призывы к насилию и несанкционированным акциям. Я считаю, что насилия в нашей стране быть не должно. И никаких подрывов общества тоже не должно быть. Я советую всем удалиться из этих чат-каналов и вести свою деятельность мирным путем.
За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза
Правоохранители еще раз напоминают: анонимности в интернете не существует. Сегодня развитие технологий не составляет труда установить личность и привлечь к ответственности за противоправную деятельность в интернете.