Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился
Новости Беларуси. Александр Лукашенко участвует в субботнике. Это уже традиционное мероприятие в графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году Президент трудился над благоустройством площадки на своей малой родине в агрогородке Александрия.
Здесь каждый год на берегу Днепра проходит музыкальный фестиваль, который собирает гостей из разных стран и прежде всего объединяет славян. Потому очень символичен выбор именно этой локации в Год единения.
Александр Лукашенко и его команда высаживали на побережье аллею из сотни деревьев. Саженцы липы, рябины и дуба уже летом будут радовать гостей.
В общении с журналистами Александр Лукашенко объяснил, почему в этот день он работает на своей малой родине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, а когда ты приедешь еще на родную землю, домой? Я всегда говорю: домой приедешь. Времени всегда не хватает, а тут случай представился, и поработать. Детище, мое детище «Александрыя збірае гасцей», и надо украшать эту территорию.
Кроме того, общаясь с журналистами, Президент прокомментировал самые актуальные теперь темы во внутренней и внешней политике нашей страны и оценил эпидемическую ситуацию.
«Что может быть лучше? Ведь то, где мы живём, отражает и нашу сущность». Вот что Олег Гайдукевич думает о субботниках
Новости Беларуси. 17 апреля субботник сплотил людей разных профессий и рангов. В столичном Лошицком парке депутаты Палаты представителей Национального собрания заложили «Аллею единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшой ансамбль из 20 кленов станет ландшафтным дополнением усадебной территории. Деревья через поколения пронесут память и станут символом единения. Их высадка своего рода и подарок. У Ленинского района сегодня день рождения – 70-летний юбилей.
«Для нас это очень знаменательно». Во время субботника в Лошицком парке белорусские депутаты заложили «Аллею единства»
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У наших предков, когда наступала весна, когда снег уходил, когда становилось немножко тепло, у них всегда была традиция наводить порядок: в доме, вокруг дома, на огороде, в комнатах своих. И это прекрасно.
У меня в семье это традиция, на работе это традиция на протяжении десятилетий. Что может быть лучше? Ведь то, где мы живем, отражает и нашу сущность. То есть если грязь, если бардак, если не убрано у тебя в комнате, ты и сам такой. Поэтому это очень хорошая традиция.
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