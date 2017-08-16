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Александр Лукашенко на вертолете облетел поля, наблюдая с высоты за уборкой урожая

16.08.2017 - 22:09

Новости Беларуси. 16 августа Президент Беларуси на вертолете облетел восточную часть столичного региона и большинство районов Могилевской области, наблюдая с высоты за уборкой урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, если несколько дней назад глава государства подробно ознакомился и проконтролировал ход жатвы на юго-западе Беларуси, то теперь в центре внимания Александра Лукашенко восточные регионы. Планируется, что в ближайшие дни Президент лично посетит хозяйства Витебской области.

Александр Лукашенко на вертолете облетел поля, наблюдая с высоты за уборкой урожая
Уборочная кампания в Беларуси
Фото. Уборочная кампания в Беларуси
Уборочная кампания в Беларуси
Фото. Уборочная кампания в Беларуси
Уборочная кампания в Беларуси
Фото. Уборочная кампания в Беларуси

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