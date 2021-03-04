Александр Лукашенко на вручении госнаград и генеральских погон: как никогда заслужили, пройдя через серьёзные мужские испытания прошлого года
Новости Беларуси. Фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный труд, сплоченность и взаимовыручка. Об этом заявил Президент Беларуси во время церемонии вручения государственных наград и генеральских погонов во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, наши женщины – достояние нации, не меньше. Ради них сильные настоящие мужчины каждый день совершают подвиги. Как, например, те офицеры, которые 4 марта присутствовали во дворце.
Они мужественно прошли через испытания, устояли под натиском и смогли защитить не только своих родных, но и страну. За это от Главнокомандующего – особая признательность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, еще раз поздравляю всех вас с этими заслуженными наградами. Они имеют особый вес в нынешней ситуации. Как и звания, которые только что получили наши полковники. Это люди, которые как никогда заслужили их, пройдя через серьезные мужские испытания прошлого года. Это люди, на которых можно положиться, способные защитить нашу страну.
Александр Лукашенко – матерям: рожая детей, вы должны быть абсолютно уверены, что находитесь под нашей железной защитой
Новости Беларуси. Церемония вручения государственных наград и генеральских погонов 4 марта прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, рожая для нас детей, должны быть абсолютно уверены, что не только вы, но и ваши дети находитесь под нашей железной защитой. Вы даже про это не думайте и не переживайте: мы действительно вас никому не отдадим.
Традиционное торжество прошло в День милиции и в преддверии Международного женского дня. Поэтому в зале церемоний – армия добра – так назвал присутствующих глава государства. Это преимущественно люди в погонах и многодетные матери. Женщины, которые все успевают: и строить карьеру, и заботиться о близких и растить будущее Беларуси – детей.
У тех, кто удостоен ордена Матери, их не менее пяти. Как отметил Президент, наши женщины – достояние нации, не меньше. Ради них сильные настоящие мужчины каждый день совершают подвиги.